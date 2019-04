CHIEVO, DI CARLO: "NON MOLLIAMO NIENTE"

28/04/2019

Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Parma. "Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, con lo spirito dei giovani e dei vecchi che sono un punto di riferimento. Non molliamo niente, rispettando tutti. Finché ci sono io nessuno deve tirarsi indietro", aggiunge. Sulla gara odierna, Di Carlo dice: "Non faccio più polemiche, peccato perché Meggiorini aveva fatto un gran gol. Oggi l'arbitro però ha fatto benissimo, a parte il gol che era regolare secondo me". Anche oggi in evidenza il giovane Vignato. "Ha fatto 2-3 giocate importanti, ha grandi prospettive e qualità. Sono contento della convocazione in nazionale ma deve continuare così".