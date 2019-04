CHELSEA, STAGIONE FINITA PER HUDSON-ODOI

23/04/2019

L'attaccante del Chelsea Callum Hudson-Odoi salterà il resto della stagione dopo aver riportato la rottura del tendine d'Achille nel match contro il Burnley, terminato 2-2. Il giocatore ha lasciato il campo nel primo tempo, sorretto da due membri dello staff medico della squadra. Lo stesso Hudson-Odoi ha chiarito via Twitter sulle sue condizioni: "Davvero distrutto per dover terminare la mia stagione con il tendine d'Achille rotto, devo lavorare duro e provare a tornare più forte per la prossima stagione!".