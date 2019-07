CHELSEA SCONFITTO DAL KAWASAKI

19/07/2019

Prima sconfitta per Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. I Blues hanno perso per 1-0 contro il Kawazaki Frontale al Nissan Stadium di Yokohama, in Giappone. Gol decisivo segnato nel finale dall'attaccante brasiliano Leandro Damiao. In campo nelle file del Chelsea anche gli italiani Jorginho, Zappacosta ed Emerson.