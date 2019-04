CHELSEA, SARRI: "STIAMO COSTRUENDO QUALCOSA"

28/04/2019

Maurizio Sarri ha commentato l'1-1 del suo Chelsea contro il Manchester United: "La nostra stagione è notevole: riuscendo a entrare nelle prime quattro, con una finale di coppa e la semifinale di Europa League significa che i ragazzi hanno fatto qualcosa di buono. La sensazione è che stiamo costruendo qualcosa, il primo anno in Inghilterra è difficile per tutti: allenatori più affermati di me hanno avuto anche più difficoltà".