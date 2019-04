CHELSEA, SARRI: "ABRAMOVICH PARLA PIÙ CON ZOLA CHE CON ME"

07/04/2019

"Parla più con Zola che con me, ma è normale perché il suo inglese è migliore". Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match con il Fulham del rapporto con il patron Roman Abramovich. "Ora ha qualche problema, ma è sempre coinvolto nel contesto del club e della squadra - ha aggiunto l'ex allenatore del Napoli - E' il proprietario ed è in grado di influenzare lo staff tecnico, i giocatori, chiunque".