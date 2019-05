CHELSEA, KANTE SALTA LA FINALE?

27/05/2019

Brutte notizie per il Chelsea: N'Golo Kanté rischia seriamente di saltare la finale di Europa League con l'Arsenal. Il centrocampista, spiega la stampa inglese, ha riportato un infortunio al ginocchio nell'allenamento di sabato e i medici del club londinese non sono ottimisti per il recupero. Il francese aveva già saltato le ultime due sfide di Premier League per un problema alla coscia. Per la sfida di mercoledì a Baku il tecnico dei Blues Maurizio Sarri deve già fare a meno di Rudiger, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi.