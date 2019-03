CHAMPIONS, PROCEDIMENTO UEFA CONTRO NEYMAR

13/03/2019

La Uefa ha aperto un'indagine disciplinare sull'attaccante del Psg, Neymar, per le forti critiche rivolte all'arbitraggio dopo l'eliminazione del Psg negli ottavi di Champions League per mano del Manchester United. Il brasiliano rischia una multa o una squalifica da scontare nella prossima stagione europea. "E' una vergogna! Mettono pure quattro persone che non capiscono nulla di calcio a guardare un'azione al replay, ma vaff...", aveva tuonato il giocatore sui social assistendo alla partita.