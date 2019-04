CENTURION SHOCK: "VOGLIO SEMPRE USCIRE E BERE"

06/04/2019

Roberto Baggio lo aveva indicato come il suo erede, di certo il talento non gli manca, ma la carriera di Ricardo Centurion non è mai del tutto decollata. a causa di un carattere difficile, che recentemente lo ha portato alla rottura col Racing in seguito alla lite col tecnico Coudet. L'argentino è intervenuto durante una trasmissione su 'Fox Sport' e durante il confronto con Oscar Ruggeri, Campione del Mondo con l'Albiceleste nel 1986, non si è nascosto: "Voglio essere onesto, di notte non ho sonno. Voglio sempre uscire e andare a bere qualcosa. Tutti i giorni. E quando a 36 anni andrò in pensione non avrò rimpianti". "Me ne pentirò? Me lo dicono anche mia madre e mia nonna. Se i miei amici mi dicono di andare a dormire io gli rispondo che uscirò lo stesso anche senza di loro".