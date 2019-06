CASO NEYMAR: POLIZIA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE LA PRESUNTA VITTIMA

13/06/2019

La polizia civile di San Paolo ha presentato una denuncia per diffamazione nei confronti di Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di un presunto stupro. Lo riporta Marca. Trindade ha rilasciato una intervista alla tv brasiliana in cui ha accusato le forze dell'ordine di corruzione. "La polizia è stata comprata, o sono io pazza?", l'accusa della donna relativa al fatto che, in merito al furto di un tablet nel suo appartamento, erano state trovate solo le sue impronte digitali e quelle della sua collaboratrice. "L'onore della polizia come istituzione e quella degli esperti coinvolti è stato offuscato", si legge in un rapporto depositato dalla polizia.