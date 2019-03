CAMERUN DI SEEDORF QUALIFICATO PER LA COPPA D'AFRICA

23/03/2019

Il Camerun guidato da Clarence Seedorf supera per 3-0 le Comore e strappa il pass per accedere alla Coppa d'Africa 2019, torneo che inizialmente avrebbe dovuto ospitare ma finito all'Egitto per problemi a livello organizzativo. Per i 'Leoni Indomabili', a cui bastava un pareggio per qualificarsi e difendere il titolo conquistato due anni fa, a segno Choupo Moting, Christian Bassogog e Clinton Njie. Fuori a sorpresa invece il Gabon, eliminato dopo l'1-1 con il Burundi che invece centra per la prima volta questo storico traguardo.