CAGLIARI, MARANER: "PECCATO, CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA"

11/05/2019

"Peccato perché volevamo regalare ai tifosi una vittoria, una buona prestazione, ce l'abbiamo messa tutta ma è andata così". Non nasconde la delusione Christian Maraner, allenatore in seconda del Cagliari. "È stata una partita difficile, lo sapevamo. Non siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo per vari fattori. Ci teniamo buona la reazione del secondo tempo e cerchiamo di continuare a lavorare. Castro? È mancato sicuramente. Sono contento che abbia ritrovato il campo dopo tanto tempo e adesso speriamo continui così".