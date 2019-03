CAGLIARI, MARAN: "VOGLIO L'ATTEGGIAMENTO VISTO CONTRO L'INTER"

14/03/2019

Maran e il Cagliari potranno contare su Pavoletti nell'anticipo casalingo di domani sera contro la Fiorentina. "Sono contento che si giochi subito - ha detto l'allenatore rossoblù conferenza stampa della vigilia - vogliamo riscattarci. Siamo riusciti spesso a far valere il fattore campo, speriamo accada anche domani. Dobbiamo mettere in campo uno standard di prestazioni più alto rispetto a Bologna. La Fiorentina è una squadra forte, ben organizzata grazie al suo mister. Soprattutto davanti ha un potenziale enorme. Come sempre, però, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Voglio vedere domani l'atteggiamento contro l'Inter".