CAGLIARI, MARAN: "SIAMO CRESCIUTI IN TUTTO"

15/03/2019

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria di stasera sulla Fiorentina: "Perché tutti questi punti solo in casa? Siamo dei pazzi, nel senso benevolo. Spesso però tutto questo che facciamo in casa rischiamo di rovinarlo. Prendiamoci questa bella vittoria, meritata. Non è facile fare questo con la Fiorentina. Tranne gli ultimi minuti sciagurati la squadra è stata generosa e non ha mai fatto passi indietro, attaccando in avanti con cuore e lucidità. Arrivano tre punti che ci devono dare la spinta giuste per non rovinare poi tutto fuori. Siamo cresciuti un po' in tutto, eravamo in dodici nel momento più difficile: quando è così si fa fatica anche in allenamento. Quel momento l'abbiamo pagato in maniera evidente, ma adesso la squadra è in condizione. Nell'ultimo periodo però sono state più le prestazioni positive che altro. Ora c'è la sosta, non dobbiamo abbassare la guardia per arrivare alla ripresa nel modo giusto".