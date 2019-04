CAGLIARI, MARAN: "A ROMA PER CONSOLIDARE LA CLASSIFICA"

26/04/2019

"Abbiamo trascorso questa settimana con molto entusiasmo, abbiamo ottenuto una vittoria che ci ha fatto raggiungere i 40 punti, un traguardo che inseguivamo da tempo. Dobbiamo correre ancora perché vogliamo arrivare più in fretta possibile alla salvezza matematica. Dopo avremo certamente ancora entusiasmo per consolidare il piazzamento: c'è la voglia di fornire altre buone prove e fare felici i nostri tifosi". Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. "Ci attende una partita non semplice. La Roma è in lotta per l'obiettivo Champions, copre bene il campo e tiene il baricentro alto in modo da togliere il pallino agli avversari. Noi però siamo in grado di rendere la vita difficile a qualunque squadra - aggiunge - dovremo sfoderare questo tipo di prestazione se vogliamo riuscire a portare a casa un risultato positivo".