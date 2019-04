CAGLIARI, LIEVE DISTRAZIONE PER KLAVAN

23/04/2019

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti, iniziando la preparazione in vista della gara di sabato sera contro la Roma. Differenziato per Ragnar Klavan. Il difensore estone, uscito al 16' del secondo tempo di Cagliari-Frosinone per via di un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro, si è sottoposto in mattinata ai primi accertamenti: gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di lieve entità del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorare dallo staff sanitario del club.