CAGLIARI, IONITA: "DOBBIAMO RINGRAZIARE CRAGNO"

29/03/2019

Dopo la vittoria col Chievo, Ionita commenta la gara del Bentegodi, ringraziando Cragno. "Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per i tre punti. Una vittoria importante per raggiungere il nostro obiettivo - ha spiegato -. Dobbiamo stare più attenti all'inizio delle partite. Oggi dobbiamo ringraziare Cragno, che ci ha salvati subito".