BRESCIA IN A, BALOTELLI ESULTA: "FINALMENTE"

02/05/2019

Anche Mario Balotelli festeggia il ritorno in Serie A del Brescia. L'attaccante dell'Olympique Marsiglia, cresciuto proprio in provincia di Brescia e molto legato alla città lombarda, ha postato su Instagram un'immagine che ritrae l'allenatore Eugenio Corini e alcuni giocatori - tra cui il gioiellino Sandro Tonali - per celebrare la promozione delle Rondinelle, con gli hashtag .Finalmente e .Bravissimi