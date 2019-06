BONUCCI: "AUGURI ALLE RAGAZZE DEL MONDIALE"

11/06/2019

"Per stasera ho sensazioni positive, arriviamo da un grande periodo e adesso dobbiamo continuare per chiudere l'anno con una vittoria e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all'Europeo". Lo ha dichiarato a LaPresse Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, in vista del match con la Bosnia valido per la qualificazione a Euro 2020. "E' sicuramente un grande momento per le Nazionali minori, per la femminile e per noi. Adesso il nostro obiettivo come quello di tutto il calcio italiano e le Nazionali è di crescere ancora. Auguro alle ragazze di continuare su questa strada al Mondiale per portare in alto il nome dell'Italia in tutto il mondo", ha aggiunto.