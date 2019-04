BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "UNA VITTORIA MERITATA"

20/04/2019

"Nel primo tempo non abbiamo sofferto per nulla, anzi con Soriano abbiamo creato due grandissime occasioni oltre al gol strepitoso di Dzemaili annullato. Poi sono arrivati anche i gol e la vittoria, meritatissima e indiscutibile". Così Sinisa Mihajlovic ha commentato la vittoria fondamentale contro la Sampdoria. "Continuo a dire ai ragazzi di non guardare la classifica di prima perché non era il vero Bologna, ma di guardare i punti degli ultimi mesi - ha aggiunto - abbiamo una media da Europa League, nelle ultime 7 partite nessuno in A ha fatto come noi. Non siamo ancor per nulla tranquilli, sappiamo che sabato ci giochiamo una gran fetta di salvezza". "La squadra è matura, mi è piaciuto molto questo atteggiamento. Vorrei ringraziare il pubblico, un'atmosfera bellissima, incitamento continuo da prima della partita a dopo. Sapete che non amo parlare dei singoli ma oggi voglio fare i complimenti a Krejci, molto bravo e concentrato", ha concluso Mihajlovic.