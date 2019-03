BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CI ABBIAMO SEMPRE CRDUTO"

10/03/2019

"Sono contento di risultato e spirito, la squadra ha reagito bene ai momenti di difficoltà, segno che il lavoro di questa settimana ha funzionato". Seconda vittoria della gestione Mihajlovic per il Bologna, soddisfatto il tecnico serbo dopo il successo ai danni del Cagliari al Dall'Ara. "Ci abbiamo sempre creduto e giustamente siamo stati ripagati, ho visto i miei ragazzi sempre fiduciosi, noi dobbiamo attraverso il gioco continuare a creare palle gol - ha aggiunto - , prima o poi le reti arrivano, oggi non ho mai avuto l'impressione di poter perdere la partita, anzi ero sempre convinto di portarla a casa". "Abbiamo raggiunto tutti i palloni di testa, tutte le seconde palle sono state nostre, rispetto a Udine siamo cresciuti molto. Resto sempre colpito e contento dalla presenza di così tanti nostri tifosi, ci credono molto e noi dobbiamo fare come loro", ha concluso Mihajlovic.