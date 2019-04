BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "ABBIAMO RISCHIATO E ABBIAMO PERSO"

04/04/2019

Il Bologna si arrende 4-1 all'Atalanta,ma dopo la gara il tecnico,Sinisa Mihajlovic, non fa drammi: "Nel primo quarto d'ora non siamo entrati in campo come siamo abituati, ma abbiamo preso due eurogol in 5 minuti, dopo sarebbe stato difficile per tutti. L'Atalanta è in grande forma, stasera abbiamo perso rischiato lasciando fuori sei diffidati e abbiamo perso meritatamente, ma questo gruppo è meraviglioso, tutti danno tutto, quindi non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Per me non è cambiato nulla, io ho fiducia nei miei giocatori, possiamo raggiungere la salvezza".