BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "A BERGAMO SERVE GRANDE PRESTAZIONE"

03/04/2019

"Domani cambierò qualcosa ma schiererò la formazione migliore possibile. L'Atalanta è una squadra forte, hanno giocatori di grande fisicità e qualità. Non sarà facile, servirà una grande prestazione". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida di Bergamo. I rossoblù a caccia di punti salvezza sono reduci da tre vittorie consecutive: "Dobbiamo pensare partita per partita, la mentalità deve essere sempre la stessa. Se manteniamo questo tipo di atteggiamento ce la possiamo giocare con tutti", ha spiegato il mister serbo. "Abbiamo preparato tutte le gare nella stessa maniera. In questo momento siamo fuori dalla zona retrocessione ma - ha aggiunto - sappiamo che dobbiamo continuare a dare il massimo".