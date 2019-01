BETIS, GOL D'ADDIO DI SANABRIA ALL'ESPANYOL

24/01/2019

Finisce 1-1 il match di andata dei quarti di finale di Copa del Rey tra Espanyol e Betis Siviglia. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 27' grazie alla rete di Iglesias, ma Toni Sanabria ha riagguantato il punteggio a dieci minuti dalla fine. Per l'attaccante paraguaiano, in procinto di trasferirsi al Genoa, potrebbe essere stato l'ultimo gol con la maglia degli andalusi.