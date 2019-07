BARCELLONA-GRIEZMANN, RABBIA ATLETICO: "VENGA IN RITIRO"

05/07/2019

L'Atletico Madrid si scaglia contro il Barcellona e Griezmann. I colchoneros hanno emesso u duro comunicato in risposta alle parole pronunciate dal presidente blaugrana Bartomeu. Il club biancorosso ha accusato di "mancanza di rispetto" il suo attaccante e il Barça, colpevoli di aver trovato segretamente un accordo a marzo quando il giocatore era ancora sotto contratto. L'Atletico fa sapere di aver rifiutato giovedì di concedere al Barça il pagamento della clausola rescissoria del giocatore (120 milioni di euro). "La risposta è stata ovviamente negativa, poichè sia l'FC Barcelona che il giocatore hanno mostrato una mancanza di rispetto per l'Atletico e per i suoi sostenitori. Per questo motivo l'Atletico ha chiesto al giocatore ed al suo entourage che, in conformità agli obblighi contrattuali con il club, si presenti domenica prossima al fine di cominciare il ritiro con il resto dei compagni di squadra".