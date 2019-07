BARCELLONA, EX PRESIDENTE ROSELL ASSOLTO IN APPELLO PER RICICLAGGIO

03/07/2019

Il tribunale nazionale spagnolo ha assolto anche in appello l'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell dall'accusa di riciclaggio di denaro sporco. Rosell era stato assolto in primo grado lo scorso aprile. L'ex presidente del Barça, che ha trascorso 21 mesi in carcere in attesa del processo, era accusato di "riciclaggio di denaro su larga scala" per quasi 20 milioni di euro (23 milioni di dollari) relativi a diritti televisivi e accordi di sponsorizzazione in Brasile. Rosell e la moglie erano stati accusati di aver nascosto denaro illegalmente ottenuto da Ricardo Teixeira, l'ex presidente della Confederazione calcistica brasiliana, per i diritti televisivi sulle partite della nazionale brasiliana.