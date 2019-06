BALZARETTI LASCIA LA ROMA: "GRAZIE A TUTTI"

28/06/2019

Dopo Francesco Totti anche Federico Balzaretti lascia la dirigenza della Roma. L'ex terzino giallorosso ha salutato società e tifosi con una lunga lettera sul sito del club. "Ciao Roma, in questo momento ho il groppo in gola. Tra le emozioni contrastanti, ora prevale un sentimento di tristezza e commozione, perche' finisce qui la mia avventura nel Club che ho amato e che amo follemente dal primo giorno in cui ho vestito la maglia giallorossa", scrive Balzaretti. "Dopo sette anni, voglio dire grazie alla gente di Roma per come ha accolto me e la mia famiglia, ai nostri tifosi che mi hanno saputo apprezzare come calciatore prima e come dirigente dopo, ma soprattutto come persona innamorata della propria squadra", aggiunge.