ATLETICO, RICORSO RESPINTO PER DIEGO COSTA

12/04/2019

Brutte notizie per l'Atletico Madrid. La Commissione d'appello della Federcalcio spagnola (RFEF) ha respinto il ricorso presentato dal club contro la sanzione di otto giornate di campionato inflitte a Diego Costa, espulso sabato contro il Barcellona. La squadra della capitale spagnola chiedeva la riduzione della sanzione disciplinare. Ne dà notizia, sul proprio sito online, il Mundo Deportivo. Diego Costa è stato espulso dall'arbitro Gil Manzano dopo averlo offeso. Poi si è visto infliggere quattro giornate di stop, alle quali ne sono state aggiunte altre quattro per avere afferrato il braccio del giudice di gare. Diego Costa, dunque, non potrà più giocare nell'attuale campionato.