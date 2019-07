ATLETICO, IMBRATTATA LA TARGA PER GRIEZMANN

14/07/2019

Dopo tante polemiche (non ancora concluse, visto che l'Atletico Madrid vuole 200 milioni di euro anzichè 120), Antoine Griezmann è diventato un nuovo giocatore del Barcellona ed è stato presentato al Camp Nou. Ovviamente i tifosi del Colchoneros non hanno digerito la decisione del loro ex idolo e così hanno deciso di imbrattare la targa intestata al giocatore che si trova al di fuori del Wanda Metropolitano con degli adesivi. Tra le diverse scritte figura anche 'L'Atletico Madrid non si tocca'.