ATLETICO, ALTRI GUAI PER DIEGO COSTA

17/04/2019

I problemi non sembrano finire mai per Diego Costa. Dopo essere stato squalificato per otto giornate dopo gli insulti all’arbitro durante la sfida contro il Barcellona, l’attaccante dell’Atletico Madrid è finito nel mirino del fisco spagnolo. Secondo quanto riportato da El Mundo, il centravanti avrebbe evaso 1.117.272 euro nel corso del 2014, l’anno in cui è passato dai Colchoneros al Chelsea. L'inchiesta riguarda le entrate derivanti dal contratto di sponsorizzazione con Adidas che lo spagnolo avrebbe nascosto poco prima di firmare con i Blues.