ATALANTA, GASPERINI: "ZAPATA HA UNA CONTINUITA' IMPRESSIONANTE"

20/01/2019

Gasperini si coccola Zapata: ""Qui ha avuto un inizio non facile, soprattutto dal punto di vista atletico. Però abbiamo sempre avuto la certezza delle sue qualità. E adesso le sta facendo valere con una continuità impressionante", ha detto il tecnico dell'Atalanta commentando il poker dell'attaccante colombiano al Frosinone. Sulla partita: "A noi è andato tutto per il verso giusto, abbiamo dominato. L'Europa? Ci sono tante squadre in pochissimi punti. Stiamo competendo con tante squadre che sognano. Tra sette-otto domeniche avremo un quadro più chiaro, ora è presto".