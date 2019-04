ATALANTA, GASPERINI: "NESSUNA FATICA PUO' FRENARCI"

28/04/2019

"Viaggiamo forte da tanti mesi: non ci sono fatiche e pesi mentali che possano porci dei freni". Alla vigilia del match casalingo con l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini carica la squadra, negando la stanchezza per le due rimonte vittoriose a Napoli e con la Fiorentina tra lunedì e giovedì: "Abbiamo inaugurato benissimo una settimana importante e, a parte Toloi, stiamo tutti bene - spiega il tecnico nerazzurro -. Siamo attenti, siamo pronti e abbiamo fiducia, altrimenti non rimonteremmo le gare. Episodi a parte, crediamo sempre nella possibilità di ribaltare il risultato".