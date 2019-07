ARSENAL, SCOPPIA IL CASO KOSCIELNY: NON PARTE PER GLI USA

11/07/2019

Scoppia il caso Laurent Koscielny all'Arsenal. Il difensore francese che a settembre compirà 34 anni ha deciso di non partire per gli Stati Uniti, dove i Gunners saranno impegnati nell'International Champions Cup. Koscielny, arrivato a Londra nel 2010, è rientrato nella seconda parte della scorsa stagione dopo aver saltato anche il Mondiale per la rottura del tendine d'Achille: è il capitano della squadra, ma ha un contratto in scadenza nel 2020 e probabilmente è in rotta con la società. "Siamo molto delusi per le azioni di Laurent che vanno contro le nostre disposizioni - è il comunicato del club -. Speriamo di risolvere la questione e non rilasceremo ulteriori commenti sulla vicenda“.