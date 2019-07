ARGENTINA, SCALONI: "NOI SUPERIORI AL BRASILE"

03/07/2019

L'allenatore dell'Agentina Lionel Scaloni ha detto che la sua squadra è stata superiore al Brasile, nonostante la sconfitta per 2-0 in semifinale di Copa America. "Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati superiori al Brasile", ha detto il tecnico 41enne dopo la partita disputata a Belo Horizonte. "Senza dubbio, oggi abbiamo dimostrato che questo gruppo di giocatori sente la maglia come nessun altro", ha detto aggiunto il ct argentino. "Abbiamo mostrato un'immagine per il futuro di questa squadra, di questi giocatori e del loro percorso", ha spiegato l'ex centrocampista della Lazio. Secondo Scaloni la sconfitta è stata "ingiusta", sostenendo che "nessun'altra squadra ha creato tante occasioni da gol contro il Brasile come abbiamo fatto noi". A proposito di Messi, il ct argentino ha tagliato corto: "Non c'è dibattito su questo, è il nostro portabandiera". Infine Scaloni ha criticato l'arbitraggio dell'ecuadoriano Roddy Zambrano. "Non mi piaciuto l'arbitro, di solito non faccio questi commenti ma non penso fosse qualificato per una partita di questo livello", ha concluso.