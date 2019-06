ALLEGRI: "CALCIO SIA SCUOLA DI VITA"

12/06/2019

Al termine della cerimonia di premiazione del Mondo Curi Junior Camp", che si tenuto allo stadio Adriatico, Massimiliano Allegri ha parlato dell'importanza dei vivai e della attività calcistica di base. "Quella di oggi a Pescara è stata una giornata meravigliosa grazie alla presenza di tutti questi bimbi, ma non dovete ringraziare me ma chi ha organizzato, a partire da Antonio Martorella. Gli istruttori hanno passato una settimana importante con questi bambini e credo che queste iniziative siano importanti soprattutto per il sociale, indipendentemente dal calcio, perché i ragazzini giocano con passione, però dopo il calcio deve essere una scuola di vita. Questo credo - ha detto Allegri - sia un passaggio molto importate e su questo aspetto dobbiamo fare sicuramente un passo indietro perché siamo andati troppo avanti e perso un po' il gusto di far divertire i più giovani, e perciò giornate come quelle di oggi sono belle e importanti".