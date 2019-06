"LEGA PRO A 60 SQUADRE NONOSTANTE LE DEFEZIONI"

24/06/2019

Il vice presidente della Lega Pro Jacopo Tognon ha parlato dalle colonne de Il Mattino delle iscrizione alla prossima Serie C dicendosi tranquillo sul fatto che nel prossimo anno vi saranno 60 squadre al via della Serie C: “Mi auguro che non ci siano altri sussulti, come la vicenda Palermo per la quale si è arrivati a sentenza definitiva a stagione conclusa, ma ho informazioni tali da farmi pensare che, per quanto riguarda le iscrizioni, dovremmo essere a posto. - continua Tognon - Ci saranno 60 formazioni al via nonostante le rinunce di Albissola, Arzachena, Lucchese, Siracusa e Viterbese, anche se per quest’ultima, vincitrice della Coppa Italia, voglio augurarmi ci sia un ripensamento da parte di patron Camilli".