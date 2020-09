Calcio, tre positivi nello Sporting Lisbona: annullata l'amichevole col Napoli

VIAGGIO A VUOTO

È stata annullata la partita amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli, in programma domenica sera alle 20.30. Tre giocatori del club portoghese sono risultati positivi al coronavirus, spingendo gli organizzatori a cancellare l'evento. Viaggio a vuoto dal punto di vista agonistico, dunque, per gli uomini di Gattuso, che erano appena sbarcati in Portogallo. Per il Napoli sarebbe stato l’ultimo test prima dell’esordio in Serie A di domenica contro il Parma e il tecnico azzurro dovrebbe accontentarsi di una sessione di allenamento nello stadio biancoverde.

Le ore successive l'annuncio da parte del Napoli dell'annullamento del match si sono tinte di giallo quando la stessa società azzurra ha tolto il tweet. Dalle ricostruzioni, infatti, lo Sporting avrebbe provato a disputare ugualmente il match sottoponendo i giocatori e lo staff ad ulteriori test, ma per evitare rischi di ogni sorta alla fine si è preferito prendere la decisione di non disputare l'amichevole. Per evitare un viaggio totalmente a vuoto, Gattuso e il Napoli hanno chiesto di potersi allenare allo stadio Alvalade.