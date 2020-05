Calcio, quanto valgono i principali club europei?

LA CLASSIFICA

I parametri per stabilire il valore di una società sono moltissimi: si va dai cartellini dei giocatori all'incasso dello stadio, dalla vendita dei diritti televisivi alla popolarità sui social. A comandare, come detto, c'è il Real Madrid, che sfiora i 3,5 miliardi di valore, seguito dai Red Devils e dai rivali del Barça.

Fino al 2019 c'era la Juve a difendere i colori italiani in top 10, ma nel 2020 il club di Andrea Agnelli è scivolato all'11° posto, scavalcato dal doppio balzo del PSG, ora 9° davanti all'Arsenal. Questo nonostante, in un anno, il valore dei bianconeri sia aumentato del 12%, raggiungendo quota 1,73 miliardi di euro. Il vero boom lo ha però fatto registrare l'Inter di Suning, che ha guadagnato solo una posizione, ma con un incremento del valore del 42% (983 milioni di euro), che diventa un +146% rispetto al 2016, l'anno in cui il colosso cinese rilevò la squadra. Nel quadriennio solo Lione e Tottenham sono cresciuti di più.

Il dato degli ultimi 4 anni sorride anche alle romane: i giallorossi sono cresciuti del 68%, raggiungendo un valore di 602 milioni, mentre i biancocelesti hanno registrato un incremento del 41%, raggiungendo quota 328 milioni. Crescita di poco inferiore a quella del Napoli, che raggiunge il valore di 590 milioni con un +50% negli ultimi 4 anni.

L'unico flop è quello del Milan: i rossoneri restano davanti alla Lazio come valore assoluto (526 milioni di euro), ma crollano del 3,5% rispetto al 2016. In un anno, la società del fondo Elliot ha perso circa 30 milioni di valore, facendo registrare un - 5% rispetto al 2019.