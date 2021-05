Calcio: morta Luisa Gibellini, l'ex moglie di Ancelotti

È morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. Era malata da tempo e le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di domenica, quando anche il tecnico dell'Everton è volato in Italia dopo l'ultima partita di Premier League per starle accanto. Luisa e Carlo sono stati sposati per 25 anni e hanno avuto due figli: Katia e Davide, quest'ultimo attualmente assistente del papà in Inghilterra.

Getty Images