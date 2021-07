Calcio, Maxi Lopez annuncia il ritiro: "Grazie a tutti, è stato un viaggio bellissimo"

L'ANNUNCIO

L'argentino appende le scarpette al chiodo dopo l'ultima esperienza alla Sambenedettese in Serie C

Maxi Lopez dà l'addio al mondo del calcio. L'attaccante argentino ha annunciato il ritiro con un messaggio sui suoi canali social, accompagnato da un video che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera ventennale: "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno - le parole -. È stato un viaggio bellissimo…". Maxi Lopez, 37 anni, ha disputato la sua ultima stagione alla Sambenedettese, in Serie C.

Cresciuto nel River Plate e portato in Europa dal Barcellona, con il quale vinse la Champions League 2005/2006, Lopez ha legato a doppio filo la sua carriera all'Italia: sbarcato in Serie A nel gennaio 2010, le soddisfazioni maggiori le ha raccolte proprio nei primi due anni, vestendo la maglia del Catania, dove sotto la guida prima di Mihajlovic, poi di Giampaolo e infine di Simeone è stato per due volte capocannoniere della squadra, per poi passare al Milan. Sei mesi di prestito ai rossoneri, prima di cominciare un lungo girovagare che lo ha portato prima alla Sampdoria, poi al Chievo, al Torino, all'Udinese, a una breve parentesi in Brasile (al Vasco da Gama), poi in Serie B col Crotone e in C con la Samb, dopo la quale ha deciso che era arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo.