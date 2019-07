Calcio: Maradona di nuovo nonno, Trapattoni diventa bisnonno

Fiocco azzurro e fiocco rosa per due grandi protagonisti del calcio italiano, anche se di qualche anno fa. Giovanni Trapattoni ha festeggiato su Twitter l'arrivo del pro-nipote Davide che, dopo Sveva (3 anni), rende bisnonno il mitico allenatore. Una gioia condivisa dal Trap, 80 anni festeggiati a marzo, sui social con un post in cui coccola il bimbo: "Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide".

, invece, riceve una seconda nipotina dal figlioche lo ha annunciato su Chi: "Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato papà. Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: 'Complimenti figlio mio'. In Italia la parola 'figlio' sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c'è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d'amore".