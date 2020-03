Calcio, Infantino scrive al suo omonimo in Serie C: "Vicinanza a tutti i calciatori"

Da Infantino a Infantino. Il numero uno del calcio mondiale, Gianni, ha scritto una lettera all'attaccante della Carrarese, Saveriano, per esprimere la propria vicinanza alla Serie C italiana: "Il tuo cognome, uguale al mio, consente a me di esprimere una vicinanza a tutti i calciatori che in questi giorni tristi sono bloccati in casa a causa della pandemia - dice il presidente della FIFA - Tu e i tuoi colleghi siete un punto di riferimento dei tifosi, dei bambini. Con le tante iniziative che attraverso i social diffondete, siete un esempio di educazione nei comportamenti che occorre tenere, perché la salute, il bene più prezioso che abbiamo, venga salvaguardata. Se poi siete così generosi nell'esprimere solidarietà ai medici e agli infermieri, che sono i nostri moderni eroi, svolgete la grande funzione sociale con cui la Lega Pro si caratterizza in queste settimane".