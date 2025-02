Calcio: in serie C Picerno-Taranto senza tifosi pugliesi

La gara del girone C della serie C Picerno-Taranto, in programma venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30, allo stadio Curcio, si disputerà senza tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina, è specificato che "il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto all'attenzione dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza l'incontro in quanto connotato da profili di rischio connessi alle turbative accadute in occasione degli incontri disputati a Potenza dal Taranto nella corrente stagione, Potenza-Taranto del 31 ottobre 2024 e Sorrento-Taranto dell'8 febbraio scorso, che, oltre ad aver alimentato una forte acredine con i tifosi locali, ha messo a repentaglio l'incolumità degli atleti e degli altri spettatori". In particolare, "il lancio di bombe carta ha causato spavento e danni anche al terreno di gioco". Stamani, Campanaro, "preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato e sentito il questore, atteso lo stato di fibrillazione degli ultras tarantini per i cattivi risultati sportivi e la pericolosità evidenziata, ritenendo altamente probabile che in occasione dell'incontro possano verificarsi gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto" per la gara di Picerno. La squadra pugliese, dopo la penalizzazione di 19 punti, è all'ultimo posto della classifica a -6, ed è attualmente rischio esclusione dal campionato a causa dei mancati pagamenti ai tesserati.