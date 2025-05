Corsa scudetto tra incroci di calendario e rischio spareggio: Napoli campione se...

Questo scenario porterebbe a nuove riflessioni sul calendario già a partire da lunedì 19: azzurri e nerazzurri - oltre a eventuali partite in chiave salvezza visto che il Napoli affronterà il Cagliari - potrebbero anticipare la 38.a giornata (prevista per domenica 25) a mercoledì 21-giovedì 22 in modo che, se fosse necessario lo spareggio, si giocherebbe domenica 25 o lunedì 26 lasciando alla squadra di Inzaghi i giorni necessari per preparare la finale di Champions del 31 maggio. Altro spazio nei calendari non c'è: subito dopo la Champions, infatti, ci saranno le convocazioni delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e, a metà giugno, il Mondiale per Club - esclusiva Mediaset - al quale parteciperanno per l'Italia proprio l'Inter assieme alla Juventus.