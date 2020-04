Calcio, Ibrahimovic chiude la sfida con Pogba: "È game over"

Finisce qui la sfida a distanza a colpi di trick tra Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba. Almeno secondo lo svedese. Da qualche giorno va ormai in scena un testa a testa tra il bomber del Milan e il fuoriclasse francese, fatto di video sui social in cui i due mettono in mostra i pezzi più pregiati del loro repertorio di magie. Ora, Zlatan, ha deciso di mettere la parola fine, con un filmato in cui realizza un canestro di tacco nel cestino, dandogli le spalle. Per Ibra è game over.