Calcio, i talenti del nuovo millennio: la top 10 dei nati nel 2001

Curiosamente, il 2001 è un anno di mezzo che non ha ancora lanciato giocatori di enorme impatto mediatico, come possono essere invece considerati Haaland e Sancho del 2000 oppure Ansu Fati e Camavinga del 2002. Però il brasiliano Rodrygo ha fatto la sua parte in Champions League, segnando anche contro l’Inter, così come il belga De Ketelaere, pur giocando in una squadra non eccelsa come il Bruges, è riuscito a mettersi in luce nella massima manifestazione europea. Qui però va sottolineato che l’Arsenal è tornato ai vertici in tema di giovani, perché tra i dieci migliori giocatori del 2001 ci sono l’attaccante Saka e soprattutto il brasiliano Martinelli. Dai vivai francesi invece arrivano due difensori di livello, il centrale Badiashile e il mancino Ait Nouri.