Calcio donne: Serie A, Juve a Roma per ipotecare scudetto, Milan ospita Fiorentina

Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, la Juventus vuole dare lo strappo decisivo nella lotta scudetto, sfruttando anche il turno di riposo dell'Inter. La squadra di Canzi, con quattro gare da giocare come le altre protagoniste del campionato, ha 7 punti di vantaggio da difendere, e sarà impegnata sul campo di una Roma che di punti da recuperare sulla vetta ne ha 8 (con 12 disponibili), ma che è solo a -1 dal secondo posto delle nerazzurre. Roma che ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe di Serie A contro la Juventus (compresa l'ultima, il 3-1 del 19 gennaio), dopo aver rimediato cinque sconfitte nelle prime cinque. Sabato alle 15 si gioca invece Milan-Fiorentina: viola imbattute contro le rossonere in questa stagione, ma il Milan è a sua volta ancora imbattuto nella poule scudetto (tre pareggi prima della vittoria contro la Roma che ha preceduto la sosta). Milan che ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie A, dopo aver rimediato quattro sconfitte nelle sette precedenti. In aggiunta, le rossonere hanno conquistato il 65% dei loro punti in questo campionato in casa (20 su 31) e solo la Roma (68%) vanta una percentuale più alta in gare interne. Sesta giornata anche per la poule salvezza: con Como Women (a riposo in questo weekend), Lazio e Sassuolo già salve, sono il Napoli Femminile e la Sampdoria a giocarsi la permanenza in Serie A. Un punto di vantaggio per le campane, che domenica alle 15 attendono il Sassuolo; sabato alle 12.30, invece, la Sampdoria attende la Lazio, con la possibilità di agganciare momentaneamente il Napoli in caso di pareggio e di superarlo in caso di vittoria.