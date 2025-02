Calcio donne, Italia attende Danimarca in Nations League, Soncin: "Vogliamo vincere"

Tre anni dopo l'ultimo confronto disputato all'Algarve Cup la Nazionale Femminile torna ad affrontare la Danimarca. La voglia di misurarsi nuovamente con un'avversaria di grande caratura internazionale è tanta, anche perché da allora quasi tutto è cambiato. Quel giorno le Azzurre si imposero con la rete di Bonansea (match winner tre giorni fa con il Galles), che rappresentò però l'ultimo vero acuto di una squadra che ha dovuto aspettare il cambio di guida tecnica per ritrovare smalto, fiducia e coesione. Questa Italia vuole continuare il suo percorso di crescita e, dopo la vittoria all'esordio, è pronta al superare anche il primo test scandinavo del girone di Nations League in programma domani (ore 18.15, diretta su Rai 2) a La Spezia. Rispetto per le danesi, che si sono imposte in otto dei 17 precedenti, e allo stesso tempo grande consapevolezza della forza e della qualità del suo gruppo. Parola di Andrea Soncin: "Siamo contenti di giocare al 'Picco', dove c'è sempre tanto entusiasmo - ha dichiarato in conferenza stampa - ci aspettiamo che i tifosi che verranno a sostenerci trascinino le ragazze, perché vogliamo fare una grande prestazione e portare a tutti i costi a casa la vittoria". Vietato fermarsi, perché con i suoi valori e i suoi risultati la Nazionale è il traino di un movimento in continua espansione. La crescita della squadra e di tutto il movimento, aggiunge il Ct, passa "dalla grande disponibilità e dalla determinazione delle calciatrici e dal lavoro portato avanti da Federazione e club", ingredienti fondamentali per ottenere da un lato risultati e sempre più consapevolezza, dall'altro per dare un'ulteriore spinta per la definitiva consacrazione del calcio italiano femminile. Prima di entrare sul rettangolo di gioco per il consueto walk around e l'ormai immancabile foto di gruppo, Soncin si è soffermato sui punti di forza della Danimarca. "Il fatto che molte di loro giochino in Italia può essere un vantaggio per noi, perché le conosciamo bene. Affronteremo una squadra molto abile nelle transizioni e temibile quando trova campo aperto. Ci vorrà pazienza, compattezza e grande attenzione al dettaglio difensivo". L'Italia potrà contare anche sul supporto degli oltre 2000 spettatori presenti al 'Picco', dove le Azzurre hanno finora sempre vinto. In tribuna ci sarà come come di consueto anche il segretario generale della FIGC Marco Brunelli.