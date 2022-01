Calcio, dal Brasile: brutte notizie per Pelé, il cancro si è diffuso

DAL BRASILE

Secondo ESPN la leggenda del calcio si è sottoposto a nuovi cicli di chemioterapia per contrastare metastasi all'intestino e al fegato

Brutte notizie riguardanti Pelé arrivano dal Brasile. Secondo ESPN, infatti, il cancro che ha colpito la leggenda del calcio si è diffuso e O Rei ha dovuto sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia. Sarebbe rimasto ricoverato per 48 ore in un ospedale di San Paolo, prima di far rientro a casa nella giornata di giovedì. Il suo entourage mantiene il massimo riserbo, specificando solamente che al momento si trova "in condizioni clinicamente stabili". Getty Images

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma secondo i media brasiliani gli ultimi esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la presenza di metastasi al fegato, all'intestino e ai polmoni. Pelé è da mesi in cura per un tumore al colon, identificato e rimosso a settembre del 2021.