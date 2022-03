Qatar 2022, le squadre già qualificate ai Mondiali

LA STRADA PER DOHA

Ancora dieci gli slot disponibili. In corsa anche outsider come Isole Salomone e Emirati Arabi Uniti

Ventidue squadre già qualificate, altri undici slot ancora disponibili. Si va delineando il quadro delle nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali, con l'Italia costretta ancora una volta a guardarli in televisione. Le ultime a staccare il pass per il Qatar sono state Ghana e Senegal ma occhio alle sorprese: ancora in corsa, infatti, ci sono vere e proprie outsider come le Isole Salomone o gli Emirati Arabi Uniti. ipp

Detto del Qatar, che parteciperà al torneo di diritto come nazione ospitante, vediamo quali sono le squadre già qualificate e quali quelle ancora a caccia di un posto al sole di Doha, confederazione per confederazione.

UEFA

Dieci nazionali si sono qualificate chiudendo in testa il rispettivo girone: sono Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera e Paesi Bassi. Le altre tre europee partecipanti si decideranno nelle finali playoff: Portogallo-Macedonia e Polonia-Svezia sono in programma martedì 29 marzo, mentre il Galles dovrà affrontare una tra Scozia e Ucraina, match rinviato a giugno a causa della guerra.

CONMEBOL

Per quanto riguarda la confederazione sudamericana le squadre già qualificate sono Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay. La quinta del girone unico dovrà invece affrontare il playoff interzona a giugno, sfidando una nazionale AFC, dunque della confederazione asiatica. Tutto si deciderà nell'ultima giornata, in programma martedì notte, con il Perù attualmente in vantaggio di un punto sulla Colombia e di due sul Cile.

AFC

Le qualificate della confederazione asiatica sono Corea del Sud, Iran (rispettivamente prima e seconda del Girone A), Giappone e Arabia Saudita (prima e seconda del Girone B). Il regolamento prevede uno spareggio tra le terze dei due raggruppamenti: sicura del piazzamento è già l'Australia (terza nel Girone B), che dovrà vedersela con una tra Emirati Arabi Uniti e Iraq, in lotta per il terzo posto nel Girone A, con l'ultima giornata in programma sempre il 29. Non è tutto, però, perché la vincente dello spareggio asiatico dovrà poi vedersela, come detto, con la quinta del raggruppamento sudamericano. La strada insomma è davvero in salita.

CONCACAF

Nella confederazione centro-nord americana e caraibica mancano due turni da disputare: il Canada si è qualificato per il Qatar con un turno di anticipo, mentre Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Panama, classifica alla mano, si giocano gli altri due posti che valgono l'accesso diretto ai Mondiali. La quarta dovrà invece affrontare il secondo playoff interzona in programma a giugno, contro una nazionale OFC.

OFC

Il torneo di qualificazione della piccola Confederazione dell'Oceania non ha ancora emesso verdetti: tutto passa dai playoff, dove da un lato del tabellone si affronteranno Isole Salomone e Papua Nuova Guinea, dall'altro Nuova Zelanda e Tahiti. La finale è in programma il 30 marzo, la nazionale che ne uscirà vincitrice sfiderà a giugno la quarta classificata del centro-nord America.

CAF

Cinque posti a disposizione per le nazionali della confederazione africana: due se li sono presi Ghana e Senegal a discapito di Nigeria ed Egitto. Le altre tre qualificate arriveranno dai match Camerun-Algeria, Repubblica Democratica del Congo-Marocco e Mali-Tunisia.

I gironi di Qatar 2022 verranno sorteggiati il 1° aprile a Doha, con le nazionali divise in quattro fasce a seconda del ranking Fifa. Al momento dell'estrazione vi saranno ancora tre slot da assegnare: i due degli spareggi interzona e quello del playoff Uefa rimandato a causa del conflitto in Ucraina.