Calcio a 8, Nations League: trionfo per l'Italia di Moscardelli e Di Natale

Gli azzurri allenati da mister Daniele D'Orto si sono aggiudicati la prima Nations League di Calcio a 8 battendo ai rigori la Spagna sabato sera sul campo del Dabliu Eur a Roma guidati da un ispirato Antonio Di Natale. Le semifinali avevano visto sfidarsi la Spagna che ha battuto la Romania per 1-0 mentre l'Italia aveva battuto la Francia grazie a un eurogol di Davide Moscardelli. La finalissima tra Italia e Spagna aveva visto terminare sull'1-1 i tempi regolamentari e anche quelli supplementari ma ai calci di rigore la freddezza e la lucidità di Moscardelli e Totò di Natale e soprattutto il guizzo del portiere Giuseppe De Bernardo che ha parato un tiro dal dischetto degli spagnoli hanno fatto scatenare la festa. "Questa straordinaria vittoria - ha commentato a caldo Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - rappresenta non solo un traguardo storico per tutto il nostro movimento ma anche un motivo di grande orgoglio per tutti noi della Confederazione. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al mister, agli atleti, allo staff tecnico ed ai tifosi che ci hanno sostenuto con immenso calore, insieme abbiamo scritto una pagina indimenticabile".